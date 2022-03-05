Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал сумму, за которую готов приобрести бывшую команду Романа Абрамовича «Челси».

Ранее российский бизнесмен объявил, что продает клуб, которым владел 19 лет.

«Я выдвигаю своё предложение в размере £ 1,5 млрд», — написал Макгрегор в Твиттере.

Напомним, лондонский клуб при Абрамовиче стал пятикратным чемпионом Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержал победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды брал Кубок лиги и дважды одержал победу в Суперкубке Англии.

Накануне, 4 марта, СМИ сообщали, что предложение о покупке «Челси» сделал турецкий бизнесмен Мухсин Байрак. По мнению источника, владелец хотел бы получить около четырех миллиардов фунтов стерлингов.