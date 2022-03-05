Мастер спорта по гиревому спорту, четырехкратная чемпионка России по гиревому жонглированию Мария Тарвердиева рассказала, как нашла свое направление и начала завоевывать титулы. По ее словам, к первому тренеру ее привел случай в спортзале.

Она отметила, что гиревое жонглирование появилось совсем недавно. В 2014 году Леонид Синцов организовал в Санкт-Петербурге первую секцию, в ее создании помогал рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заслуженный мастер спорта Сергей Рачинский.

«Когда увидела, как Леонид ставит гирю на руку, решила попасть к нему на мастер-класс, и он сразу взял меня в секцию, просто меня не надо было многому учить. Я тогда сказала ему, что участвовать в соревнованиях не буду, только немного подучусь, но меня затянуло, и уже через полгода приняла участие в своих первых соревнованиях по гиревому жонглированию», – цитирует спортсменку «Петербургский дневник».