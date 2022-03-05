Чемпионат Европы по футболу может состояться в Великобритании и Ирландии. Страны подали совместную заявку, которую могут одобрить досрочно.

По информации Daily Mail, еще один кандидат близок к снятию кандидатуры. Так, Турция готова отказаться от заявки после предыдущих неудач. Страна проявляла желание принимать соревнования в 2016 и 2024 годах.

Источник сообщает, что формальный процесс переговоров продлится до сентября 2023 года. Однако УЕФА может объявить решение раньше, если Великобритания и Ирландия будут подходить по техническим требованиям организаторов.

Напомним, предыдущий чемпионат европы-2020 проходил в разных городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге. Следующий состоится в 2024 году в Германии.