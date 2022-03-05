Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен объяснил досрочное завершение соревнований в текущем сезоне. Его единственная медаль в этом году – серебро Олимпиады-2022 в эстафете.

Командная гонка стала единственным стартом атлета на Играх в Пекине.

«К сожалению, сезон для меня завершён. Я пытался прийти в форму, но тело не послушалось. Извиняюсь за разочарование. Но я, по крайней мере, сделал всё, что мог», – написал Иверсен на странице в Instagram.

На Кубке мира в этом сезоне самый лучший результат он показал в классической гонке с раздельного старта. В той гонке он занял седьмое место.