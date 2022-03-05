Бывшая биатлонистка Кайса Мякяряйнен, представляющая Финляндию, вышла на лед вместе с другой своей соотечественницей и спортсменкой Петрой Олли. Она входит в национальную сборную по борьбе.

Отметим, что на льду Мякярайнен появилась в платье.

«Я и Петра Олли получили шанс попробовать себя в фигурном катании. Под руководством прекрасной бывшей профессиональной фигуристки и многократным призёром различных турниров Лауры Лепистё. Как это было трудно! Но очень весело!», – написала Мякяряйнен у себя в «инстаграме».

Биатлонистка отметила, что ей понравился этот вид спорта. По ее словам, она могла бы заниматься им раньше и более профессионально.

Напомним, финская спортсменка завершила карьеру в сезоне 2019/2020.