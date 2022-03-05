Защитник «Ювентуса» м сборной Италии Леонардо Бонуччи вновь получил повреждение. Футболист травмировался в матче против «Эмполи» в Серии А.

В январе он уже страдал от мышечного дискомфорта и восстановился только к февралю. Теперь защитник пропустит минимум неделю и не выйдет на поле в ближайшей игре, сообщает Sky Sport Italia.

По результатам медицинского обследования, у него выявлено растяжение камбаловидной мышцы левой ноги.

Напомним, в прошлом году Бонуччи отметился громким удалением в проигранном полуфинальном матче Лиги наций против национальной команды Испании (1:2). Игрок покинул поле на 42-й минуте встречи за две жёлтых карточки, за что потом извинился перед болельщиками.