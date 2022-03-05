Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг одержала победу в классическом марафоне на восьмом этапе Кубка мира. Спортсменка завоевала золотую медаль в последней гонке в своей карьере.

Второй стала представительница Финляндии Криста Пярмякоски, третьей – шведка Йонна Сундлинг. Победительница выиграла у ближайшей соперницы 19,4 секунды.

Напомним, российские лыжницы не принимают участие в норвежских этапах Кубка мира из-за санкций FIS. Организация приняла решение соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета.

Наталья Непряева завоевала «Большой Хрустальный глобус» по итогам сезона 2021/2022, несмотря на пропуск стартов.

Завтра, 6 марта, в Осло состоится марафон на 50 километров классическим стилем. Титул у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клэбо.