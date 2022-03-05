Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал отсутствие российских, белорусских и украинских спортсменов на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Накануне, 4 марта, атлет принял участие в классической мужской эстафете и в составе команды выиграл бронзу. 5 и 6 марта пройдут спринтерские гонки и пасьюты.

«Я очень разочарован тем, что не вижу здесь украинцев и даже россиян и белорусов, потому что я думаю, что им нечего поделать с этой ситуацией. Всегда грустно видеть, что эти спортсмены – жители тех стран, которые связаны негативными событиями. Я бы всё же предпочёл, чтобы ничего из этого не было», – цитирует Жаклена издание La Dauphine Libere.

Напомним, Союз биатлонистов России отказался выступать на этапах Кубка мира без государственных символов в нейтральном статусе.