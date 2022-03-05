Казахстанский «Актобе» официально объявил о соглашении с российским полузащитником Русланом Камболовым. 32-летний игрок начнет играть за казахстанский клуб после ухода из тульского «Арсенала».

За предыдущую команду он провел всего пять матчей, не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

В разное время Камболов выступал за «Рубин», «Краснодар», «Локомотив», «Волгарь», «Нефтехимик» и «Нижний Новгород». Профессиональную карьеру в 1997 году он начинал в «Алании». С 2015 по 2018 год находился в расположении основной сборной России. За это время Камболов вышел на поле шесть раз.

Отметим, что на уровне национальной команды футболист играл только в товарищеских матчах и Лиге Наций.