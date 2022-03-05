Чемпион мира по лыжным гонкам, канадский спортсмен Девон Кершоу высказался о победе россиянки Натальи Непряевой в общем зачете этапов Кубка мира сезона 2021/22.

Лыжница выиграла «Большой хрустальный глобус», пропустив последние этапы международных соревнований. Она заранее создала отрыв, который ей помог закрепиться на первой строчке.

«Она была лучшей дистанционной гонщицей сезона, и я не представляю, как ей тяжело. Мне все равно, под каким флагом она выступает, я считаю ее личностью. Она заслужила стать победительницей общего зачета», — заявил Кершоу в своем подкасте.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила всех российских участников от стартов под своей эгидой по рекомендациям МОК.