Бывший голкипер «Автомобилиста», российский хоккеист Дмитрий Шикин заключил соглашение с швейцарским «Билем». С предыдущим клубом игрок попрощался в конце февраля.

О подписании контракта сообщается на официальной странице новой команды в Instagram. Известно, что Шикин будет в составе швейцарского коллектива до конца текущего сезона. Договор с «Автомобилистом» был расторгнут по соглашению сторон.

Хоккеист дебютировал в КХЛ в 2013 году в составе СКА. За два года до этого он стал чемпионом мира среди молодежи.

В сезоне-2021/2022 Шикин сыграл в 24 матчах и отразил 92% бросков. У него не было шансов сыграть в плей-офф в этом году, так как «Автомобилист» не пробился в розыгрыш Кубка Гагарина.