Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг высказалась о завершении карьеры после финиша в последней гонке. Спортсменка принимала участие в марафоне на этапе Кубка мира в Осло и выиграла золото.

Йохауг начала выступления за национальную сборную в 2007 году.

«Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. Странно, что это конец моей карьеры. Это чувство, которое я испытываю уже давно. Это было очень эмоционально, много слез. Были моменты, когда я сомневалась, но я знаю, что это правильно», – цитирует Йохауг NRK.

Также на счету норвежки – 14 золотых медалей с чемпионатов мира и три «Больших хрустальных глобуса».