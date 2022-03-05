Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о результативных действиях экс-нападающего армейцев Федора Чалова, выступающего в швейцарском «Базеле». Также наставник отметил, все уехавшие игроки получат лучшую практику.

Известно, что в зимнее трансферное окно в аренду ушли Федор Чалов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович. Первый из них уже набрал три очка за пять матчей, оформив дубль и отдав результативную передачу.

«Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Все игроки ушли в аренду, и впоследствии вполне могут к нам вернуться», – цитирует Алексея Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Чалов останется в швейцарской Суперлиге до конца текущего сезона.