Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд команды в прошедшем матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1). В достижении учитывались домашние победы и количество отраженных бросков.

Игрок стал первым в XXI веке, кто сделал не менее 30 сэйвов. По информации StatsCentre в Твиттере, победа стала 15-й домашней для Шестёркина. В игре против «Нью-Джерси» он отразил 32 броска и стал второй звездой матча. Другие российские игроки не отметились результативными действиями.

Лучшие показатели у хоккеистов «Рейнджерс» былт только у трех спортсменов. Среди них – Гамп Уорсли, Майк Рихтер и Жак Плант. Однако они добились этого результата в прошлом веке.