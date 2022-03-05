Отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко отметила, что кашель при «омикрон»-штамме коронавируса становится более продолжительным, чем простуде. Она рассказала, как можно забыть об этом симптоме вирусного заболевания.
«Омикрон» способен поражать нерв глотки и провоцирует воспаление верхних дыхательных путей, далее – к раздражению слизистых и влияет на нервные окончания.
«Кашель сохраняется долго, до трех недель. При осмотре, через одну-две недели после выздоровления, мы можем не увидеть воспалительных изменений в слизистой, но приступы при этом сохранятся», – цитирует Мальченко портал ura.ru.
По словам специалиста, нельзя лечить подобный кашель муколитическими средствами. Стоит проводить ингаляции с минеральной водой или специальными лекарствами.
Напомним, с 4 марта в Санкт-Петербурге посещение общественных мест возможно без QR-кодов о вакцинации.
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