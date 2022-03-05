Отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко отметила, что кашель при «омикрон»-штамме коронавируса становится более продолжительным, чем простуде. Она рассказала, как можно забыть об этом симптоме вирусного заболевания.

«Омикрон» способен поражать нерв глотки и провоцирует воспаление верхних дыхательных путей, далее – к раздражению слизистых и влияет на нервные окончания.

«Кашель сохраняется долго, до трех недель. При осмотре, через одну-две недели после выздоровления, мы можем не увидеть воспалительных изменений в слизистой, но приступы при этом сохранятся», – цитирует Мальченко портал ura.ru.

По словам специалиста, нельзя лечить подобный кашель муколитическими средствами. Стоит проводить ингаляции с минеральной водой или специальными лекарствами.

Напомним, с 4 марта в Санкт-Петербурге посещение общественных мест возможно без QR-кодов о вакцинации.