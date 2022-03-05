Российский гонщик Никита Мазепин высказался о расторжении договора с американской команды Формулы-1 «Хаас». По его словам, коллектив не принял его условия по продолжению выступлений на фоне санкций.

Пилот отметил, что расстроен происходящим, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA так же, как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы, и не последовало никаких встречных шагов», — написано в заявлении Мазепина в Instagram.

Напомним, решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня, 5 марта. «Хаас» не будет работать в том числе с российской компанией «Уралкалий».