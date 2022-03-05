Американская страховая компания MassMutual удалила рекламный ролик с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Организация специализируется на страховании жизни.

Новость сообщила ESPN. В MassMutual заявили, что реклама больше не транслируется, а с Овечкиным компанию связывает только реклама.

В рекламном ролике Овечкин и Никлас Бекстрем сидят на Диване и едят хлопья, параллельно объясняя, почему они являются «эффективным дуэтом» для жены Овечкина Анастасии Шубской.

Рекламный ролик вышел в октябре 2021 года, на старте регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Его часто демонстрировали во время трансляций матчей в США.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» заявлял, что Овечкин очень переживает по поводу ситуации в Украине.