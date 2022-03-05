Завершилась женская спринтерская гонка на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

В субботу, 5 марта, биатлонистки пробежали 7,5 километров с заходом на два огневых рубежа.

Победу в гонке одержала биатлонистка из Германии Денизе Херманн. Она преодолела дистанцию за 20.08,6 минут и допустила один промах.

Второе место заняла Тириль Экхофф из Норвегии. Биатлонистка проиграла 5 секунд лидеру и допустила один промах.

Тройку призеров замкнула олимпийская чемпионка в личном лыжном спринте и бывшая шведская лыжница Стина Нильссон. Она промахнулась только один раз и проиграла Экхофф только 0,2 секунды. Шведка завоевала первую медаль на этапах Кубка мира по биатлону.

Российские лыжницы не принимали участия в спринте из-за отстранения от международных соревнований. Причиной стала ситуация в Украине.