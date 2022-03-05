Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, обеспечит ли клуб усиленную безопасность своим российским игрокам.

По понятным причинам Маклеллан не сообщил подробностей, но он в курсе того, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал объектом травли в социальных сетях. Команда позаботилась о безопасности своего капитана.

«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело – семьям здесь, семьям дома. Это тяжелая ситуация«, – цитирует Брайана Маклеллана The Athletics.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» заявлял, что руководство команды общается с Овечкиным. Он тяжело переживает ситуацию в Украине.