Украинский футболист, защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями, которые он испытывает из-за ситуации в Украине.

«Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины«, – заявил Зинченко BBC.

Ранее Александр обратился к мировому сообществу в связи с ухудшением ситуации в Украине. Он призвал отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Взрослую карьеру Зинченко начал в «Уфе». В команде из Башкортостана Александр играл с 2015 по 2016 годы, затем перешел в «Манчестер Сити» и был отдан в аренду в нидерландский ПСВ. На данный момент, Зинченко – игрок основного состава английской команды.