Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко пропустит турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Шлеменко должен был провести титульный бой с чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым.

«К нашему сожалению, «Шторм» не успевает восстановиться от травмы. Чемпиону Фаридуну Одилову будет подобран новый соперник«, – говорится в сообщении.

Напомним, промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу. Бой между Шлеменко и Одиловым должен был пройти 1 апреля в Сочи.

Последний бой у Артура Гусейнова Шлеменко выиграл. Соперники встречались на Eagle 42. Тогда рефери единогласно отдали победу Александру. После боя Шлеменко признался, что во время противостояния сломал руку.