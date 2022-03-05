Иранский футболист, бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун впервые попал в заявку «Байера».

Сердар Азмун начнет матч на скамейке запасных. Ранее главный тренер команды заявлял, что иранец пока не набрал форму для того, чтобы появляться в стартовом составе.

Иранский футболист перешел из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. Изначально представители немецкой команды заявляли о том, что переход состоится только летом, когда истечет срок контракта Азмуна с питерской командой. Однако клубы смогли договориться о трансфере зимой.

«Байер» идет на третьем месте в чемпионате Германии. Команда отстает от лидера – «Баварии», на четырнадцать очков.

Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.