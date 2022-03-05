Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус», несмотря на отстранение сборной России от участия в международных гонках. Сезон еще не закончился, но соперницы не смогут догнать россиянку.

После новости об отмене финала Кубка мира в Тюмени ключевой гонкой с точки зрения борьбы за «Большой хрустальный глобус» стал классический 30-километровый марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Наталья Непряева, как и остальные российские лыжницы, не могли принять в нем участие из-за отстранения от участия в соревнованиях.

Преследовательница Непряевой – американка Джессика Диггинс могла отыграть отрыв от Натальи, но снялась с гонки. Она добровольно отказалась от борьбы за престижную награду.

Еще одна преследовательница российской лыжницы — шведка Эбба Андерссон, имела шансы на победу в гонке, вышла на старт. Однако она не смогла ничего противопоставить легендарной норвежке Терезе Йохауг, выигравшей старт с солидным отрывом. После смены лыж Андерссон отстала от основной группы и пришла к финишу лишь девятой.

На Кубке мира пройдут еще две личные гонки. Отрыв Натальи Непряевой от Эббы Андерссон составляет 241 балл. Он Джессики Диггинс – 252 очка. Ни одна соперница не сможет догнать россиянку.

Наталья Непряева принесла первую победу в Кубке мира для России впервые с 2001 года. Тогда трофей забрала Юлия Чепалова. Ранее победу в Кубке мира одерживали президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе (пять раз), Лариса Лазутина (дважды), Галина Кулакова, Раиса Сметанина и Любовь Егорова.

По ходу сезона Непряева выиграла престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Наталья привезла из Пекина еще две медали – серебро скиатлона и бронзу командного спринта.

Непряева отреагировала на новость о победе в общем зачете Кубка мира достаточно скромно. Лыжница разместила «сториз» со смайликом в своем «Инстаграме».