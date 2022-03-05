Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракты с тремя игроками. В команде теперь будут играть Виталий Фридзон, Егор Вяльцев и Сергей Моня. Информация об этом размещена на официальном сайте «Зенита».

Теперь в составе команды будут играть три легенды отечественного баскетбола.

36-летний Виталий Фридзон в прошлом году уже выступал за сине-бело-голубых.

Его ровестник Егор Вяльцев ранее выступал за подмосковные «Химки».

Капитан сборной России и лидер «Химок» Сергей Моня также перешел в команду из Санкт-Петербурга.

Планируется, что все три баскетболиста примут участие в ближайшем матче команды.

В составе основной команды к предстоящим матчам также готовятся баскетболисты «молодежки» – Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов.