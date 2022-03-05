Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга подписал контракты с тремя игроками. В команде теперь будут играть Виталий Фридзон, Егор Вяльцев и Сергей Моня. Информация об этом размещена на официальном сайте «Зенита».
Теперь в составе команды будут играть три легенды отечественного баскетбола.
36-летний Виталий Фридзон в прошлом году уже выступал за сине-бело-голубых.
Его ровестник Егор Вяльцев ранее выступал за подмосковные «Химки».
Капитан сборной России и лидер «Химок» Сергей Моня также перешел в команду из Санкт-Петербурга.
Планируется, что все три баскетболиста примут участие в ближайшем матче команды.
В составе основной команды к предстоящим матчам также готовятся баскетболисты «молодежки» – Михаил Бокарев, Павел Земский и Дмитрий Иванов.
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