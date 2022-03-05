Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» лыжницей из России Натальей Непряевой.

Напомним, в субботу, 5 марта, стало известно о том, что Непряева одержала победу в общем зачете Кубка мира. Наталья выиграла трофей досрочно, в программе соревнований запланированы еще две гонки.

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа» Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Как я рада, есть правда на этом свете«, – цитирует Резцову «Спорт-экспресс».

«Большой хрустальный глобус» у мужчин досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клэбо. Александр Большунов стал вторым.