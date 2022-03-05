Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о взаимоотношениях внутри команды и поделился мнением о партнерах.

«Знал Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева по чемпионату мира – 2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки«, – цитирует Медину пресс-служба армейцев.

Парагвайский футболист добавил, что у каждого игрока ЦСКА есть свои козыри. К тому же, общий уровень команды очень высокий. Он увидел это на зимних сборах.

Медина рассказал, что быстро подружился с Бруно Фуксом. Хесус считает, что его товарищ способен оправдать самые высокие ожидания.

В субботу, 5 марта, ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.