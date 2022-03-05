Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев поделился эмоциями от первых матчей в составе «Рубина».

«Можно сказать, что полностью адаптировался в команде, отлично чувствую себя здесь. Много времени на это не потребовалось, потому что был хорошо знаком и с главным тренером и со многими ребятами«, – цитирует Кучаева «Чемпионат».

Константин заявил, что в матче с «Зенитом» команда смотрелась достаточно прилично. Подопечные Леонида Слуцкого, по словам футболиста, могли рассчитывать на ничью.

Также Константин поделился впечатлениями от кубкового матча с «Ротором». Обе команды играли в открытый футбол и создавали моменты. Футболистам «Рубина» пришлось приложить большое количество усилий, чтобы выйти в следующий раунд соревнований.

В январе 2022 года ПФК ЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду в «Рубин» с правом выкупа.