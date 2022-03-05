Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в финал парного турнира в Лионе (Франция) в парном разряде. Спортсменка выступает с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

В полуфинале россиянка и немка обыграли Понику Никулеску из Румынии и Александру Панову из России. Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 12:10.

Теннисистки находились на корте 2 часа и 1 минуту. Звонарева и Зигемунд ни разу не подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех.

Никулеску и Панова ни разу не подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из двенадцати.

Звонарева вышла в финал парных турниров в 17-й раз.

В финале соревнований россиянка и немка сыграют с британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс.