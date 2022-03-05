Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на встречу 28-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

«Фиорентина» сыграла 26 матчей в чемпионате страны. Команда набрала 42 очка и идет на восьмом месте в турнирной таблице.

«Верона» занимает девятую строчку рейтинга с 40 очками. Лидер соревнований – «Интер» (58 баллов).

Российский форвард Александр Кокорин сыграл в шести матчах во всех турнирах за «Фиорентину». Футболист не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Кокорин выходил на поле в последний раз 10 января.