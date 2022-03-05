В Нур-Султане на «Барыс Арене» завершился матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Металлургом». Встреча завершилась со счетом 5:3.

«Магнитка» открыла счет в матче на третьей минуте. Отличился Семен Кошелев. Он получил шайбу в центре площадки и убежал в контратаку и забил.

На 23-й минуте матча Павел Акользин перехватил шайбу в центре площадки и убежал один на один с голкипером соперника.

На 25-й минуте матча отличился Филипп Майе.

Григорий Дронов забросил шайбу на 36-й минуте. На 45-й минуте Максим Карпов снова реализовал выход в ноль.

На 50-й минуте матча Кертис Валк отыграл одну шайбу хозяев.

На 52-й минуте встречи «Барыс» впервые реализовал большинство. Шайбу забросил Никита Михайлис.

За 11 секунд до финальной сирены Коди Куник реализовал большинство казахстанской команды.

Таким образом, «Магнитогорск» повел в серии со счетом 2:1. В первом матче сильнее был «Барыс» (3:2), в во втором – «Металлург» (6:2).