Биатлонист из Франции Кентен Фийон Майе выиграл мужской спринт на 10 км на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Соревнования состоялись в субботу, 5 марта.

Фийон Майе преодолел 10 километров за 23 минуты и 21 секунду. Француз ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Второе место занял представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен. Он также не допустил ни одного промаха и проиграл лидеру 18,3 секунды.

Тройку призеров замкнул представитель Германии Йоханнес Кюн (+29,7 секунды).

Российские биатлонисты не принимают участия в этапе Кубка мира в Контиолахти. Их отстранил международный союз биатлонистов от соревнований из-за ситуации в Украине. Пока неизвестно, когда спортсмены из России вернутся на КМ.