В субботу, 5 марта, на «Альянц-Арене» в Мюнхене в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграла с «Байером». Команды завершили матч вничью – 1:1.

Счет в матче открыли на 18-й минуте первого тайма. Никлас Зюле вывел свою команду вперед.

Через 18 минут форвард «Баварии» Томас Мюллер забил автогол.

В составе «Байера» на поле вышел бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун. Он заключил контракт с немецкой командой в зимнее трансферное окно. Изначально планировалось, что футболист переедет в Германию летом, но команды договорились на переход зимой. Иранский футболист вышел на замену на 89-й минуте встречи.

«Бавария» идет на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги после 25 сыгранных туров с 59 очками. «Байер» с 45 очками идет на третьем месте в таблице.