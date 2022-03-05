Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Нижним Новгородом». Команды встретились на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 марта. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 39-й минуте был удален защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкешу. Он влетел в колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля перед своей штрафной. Арбитр матча Павел Кукуян сначала показал желтую карточку, а затем, после подсказки специалистов на VAR, достал красную карточку и удалил Кечкеша.

Футболисты ЦСКА атаковали ворота голкипера «Нижнего Новгорода» Артура Нигматуллина, но он отразил все мячи. На 77-й минуте случился самый опасный эпизод матча. Мяч попал в ногу одного из защитников «Нижнего Новгорода», но Нигматуллин успел сложиться и выбить его прямо с линии ворот.

На 83-й минуте матча головами столкнулись Иброхимхалил Юлдошев и Марио Фернандес. Бразилец получил рассечение переносицы и ушел с поля в крови. Юлдошева заменили через несколько минут.

На 90+’6-й минуте матча Юсуф Языджи затолкал мяч в ворота Нигматуллина. Обляков из центра выдал заброс к линии штрафной, Бийол скинул мяч на турка, который воспользовался последним шансом.