Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете и четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине Денис Спицов разместил в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фото с новорожденной дочкой.

Девочка в семье Дениса и Ксении Спицовых родилась 1 марта. Супруги назвали ребенка Евой.

Напомним, молодые родители поженились в сентябре 2019 года. Денис и Ксения родились и выросли в одном поселке Вожеги Вологодской области.

На Олимпиаде в Пекине Спицов завоевал золото в составе мужской эстафеты. С ним в одной команде бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Также в активе Спицова серебро в скиатлоне. В 2018 году в Пхенчхане Денис завоевал два серебра и бронзу. В 2022 году российский лыжник занял третье место в общем зачете престижной многодневной гонки «Тур де Ски».