Защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски разорвали контракты с командой во своей инициативе. Об этом сообщает официальный сайт команды из «Омска».

«Авангард» закрепил спортивные права на хоккеистов. Они обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

В текущем сезоне Покка вышел на лед в 41 матче за команду из Омска. Хоккеист набрал 12 очков, забросил три шайбы и отдав девять голевых передач.

Каски сыграл в 49 матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. Он заработал 34 балла, забросив 13 шайб и отдав 21 голевую передачу.

«Авангард» вышел в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде команда из Омска встречается с казанским «Ак Барсом». После двух матчей омичи ведут в серии со счетом 2:0. Следующие два матча команда проведет на льду домашней арены.