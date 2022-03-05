Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Березуцкий заявил, что игра была достаточно яркой.Его подопечные полностью контролировали ход встречи. На результате матча, по словам Алексея, сказались усталость и график встреч.

«Я не понимаю такой организации. Уже давно просили перенести игру на 7-е число, но никто этого не сделал. До Сочи сейчас лететь 4 часа: мы прилетели ранним утром, тут невозможно успеть восстановиться – это просто опасно для здоровья«, – цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи на 90+’6-й минуте встречи.