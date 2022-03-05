Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Нижним Новгородом». Встреча прошла в субботу, 5 марта.

Иванов заявил, что состав армейцев обновился. Скучной игры, которая была уже в первом круге, нет. Команда, по словам чиновника, играет веселее.

Иванов назвал матч с «Нижним Новгородом» очень трудным из-за слишком плотного календаря. Армейцам пришлось сыграть матч со «Спартаком», а через несколько дней – в «Сочи», затем уже через два дня подопечным Березуцкого пришлось играть с «Нижним».

«Сегодня запомнился момент: боковой судья сначала показал, что мяч у ЦСКА, затем подумал и показал в другую сторону. Это наше российской судейство – убожество«, – цитирует Иванова «Чемпионат».