Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о поражении от ЦСКА со счетом 0:1 в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

Кержаков сожалеет о том, что сегодня его подопечные пропустили гол на последней минуте матча. Александр осудил действия удаленного защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша, который был удален в первом тайме матча за опасную игру против футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА – даже в меньшинстве у нас это получалось», – цитирует Кержакова «Чемпионат».

ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата России благодаря победе над «Нижним Новгородом». В активе подопечных Алексея Березуцкого 36 очков. «Нижний Новгород» с 22 баллами идет на десятом месте.