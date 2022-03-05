Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

«У Марио все достаточно серьезно: у него сильное сотрясение, он сломал нос», – цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Алексей добавил, что команде было тяжело играть в атакующий футбол. Сказалась усталость из-за плотного графика. Игроки ЦСКА не могли играть остро и креативно.

Березуцкий заявил, что ему тяжело заниматься не только футболом, но и всем остальным в нынешних реалиях. Главный тренер ЦСКА думает, что сейчас абсолютно все люди не могут сконцентрироваться на своей работе на 100 процентов.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом», ЦСКА поднялся на третью строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.