Российские гимнасты завоевали три золота на этапе Кубка мира в Дохе.

Олимпийская чемпионка Игр в Токио Владислава Уразова заняла первое место в упражнениях на бревне.

Мария Минаева завоевала золото в вольных упражнениях.

Иван Куляк стал третьим в упражнениях на брусьях.

Второе место в соревнованиях на бревне заняла Нора Пережтеги из Венгрии. Тройку призеров замкнула Хью Йинг Вонг из Тайваня.

На втором месте в вольных упражнениях расположилась Даниэла Батрона из Украины. Дорина Бушуго из Венгрии замкнула тройку призеров.

Иван Куляк пропустил вперед Илью Ковтуна из Украины и Милада Карими из Казахстана.

Российские и белорусские гимнасты выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 мая федерация отстранила спортсменов от участия в международных соревнованиях.