Российские гимнасты завоевали три золота на этапе Кубка мира в Дохе.
Олимпийская чемпионка Игр в Токио Владислава Уразова заняла первое место в упражнениях на бревне.
Мария Минаева завоевала золото в вольных упражнениях.
Иван Куляк стал третьим в упражнениях на брусьях.
Второе место в соревнованиях на бревне заняла Нора Пережтеги из Венгрии. Тройку призеров замкнула Хью Йинг Вонг из Тайваня.
На втором месте в вольных упражнениях расположилась Даниэла Батрона из Украины. Дорина Бушуго из Венгрии замкнула тройку призеров.
Иван Куляк пропустил вперед Илью Ковтуна из Украины и Милада Карими из Казахстана.
Российские и белорусские гимнасты выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 мая федерация отстранила спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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