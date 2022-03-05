Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов эмоционально отреагировал на расторжение контракта между «Хаасом» и Никитой Мазепиным.

«Сегодня «Хаас» в одностороннем порядке опубликовал информацию о расторжении контракта, очень коротко и не очень дружественно. Нет ни малейшего «сожалеем,что так пришлось сделать, спасибо Никите за год работы, спасибо спонсорам, что помогли построить эту машину«, – заявил Попов в видео на своем YouTube-канале.

Алексей отметил, что после этого Никита выложил слова о том, что федерация пошла навстречу, пилот был готов на все, чтобы выступать в Формуле-1, но контракт расторгли в одностороннем порядке.

Прошлый сезон в Формуле-1 Никита Мазепин завершил на последнем месте рейтинга.