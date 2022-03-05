Фанаты «Челси» поддержали владельца команды, российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Напомним, ранее российский миллиардер объявил о скорой продаже команды. Абрамович владеет клубом из Лондона с 2003 года.

В 28-м туре Английской Премьер-Лиги «Челси» разгромил «Бернли» со счетом 4:0.

Перед стартовым свистком матча на стадионе «Терф Мур» прошла акция солидарности с Украиной. Во время нее фанаты «Челси» скандировали имя Романа Абрамовича.

Главный тренер команды Томас Тухель заявил, что болельщики выбрали неподходящий момент. Если команда выражает солидарность, то фанаты должны поддержать футболистов и тренеров.

«Челси» идет на третьем месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 53 баллами. Лидер рейтинга – «Ливерпуль» набрал 66 очков.