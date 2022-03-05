Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус», «Хаас» разорвал контракт с Мазепиным, ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в РПЛ и занял место в топ-3 чемпионата России – самые интересные новости 5 марта в традиционном дайджесте от NVsport.

«Хаас» официально расторг контракт с Никитой Мазепиным

Американская команда, выступающая в Формуле-1, сообщила о расторжении контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Решение было принято из-за политической ситуации в мире. Также «Хаас» объявил о разрыве отношений с российским спонсором – «Уралкалием».

Наталья Непряева взяла «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона 2021/22

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус». Спортсменка обеспечила себе победу, несмотря на отстранение от гонок из-за политической ситуации в мире.

ЦСКА с трудом обыграл «Нижний Новгород». Фернандес ушел с поля в крови

Армейцы взяли три очка в матче с «Нижним Новгородом» и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. Решающий гол забил новичок ЦСКА Юсуф Языджи на 96-й минуте встречи.

Звонарева пробилась в финал парного турнира в Лионе

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал турнира в Лионе (Франция).

Уразова и Минаева завоевали золото на этапе КМ по гимнастике в Дохе

Российские гимнасты завоевали три золота на этапе Кубка мира в Дохе. Владислава Уразова выиграла соревнования в упражнениях на бревне. Мария Минаева стала первой в вольных упражнениях. Иван Куляк замкнул тройку призеров в упражнениях на брусьях.