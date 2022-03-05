Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что планирует проявить себя на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Степанова завоевала золото в составе женской сборной России.

«У нас сейчас полно времени. Моя Олимпиада – не Пекин, моя – Игры в Милане. Любители лыжного спорта пишут много слов поддержки в социальных сетях», – заявила Степанова в разговоре с Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

Вероника добавила, что спортсмены из Норвегии сообщают ей о том, что на международных соревнованиях в будущем не будут произносить имен спортсменов из России.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, ранее российские спортсмены получили запрет на выступление на международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.