Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом» в матче двадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Победный гол забил новичок ЦСКА Юсуф Языджи на 6-й добавленной минуте матча.

«Пришли новые футболисты и принесли свежее дыхание, ЦСКА набирает очки. «Нижний» бился, бился, но на последних секундах с ЦСКА пропускает. Брат пришел и сразу поперло«, – заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Владимир имел ввиду приход в клуб бывшего тренера «Краснодара» Василия Березуцкого. Он покинул южную команду вместе с главой штаба – Виктором Гончаренко, в январе 2022 года. Главный тренер ЦСКА – брат Василия, Алексей Березуцкий.

Победа позволила ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.