Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от завоевания золота на Олимпийских играх в Пекине.

Степанова рассказала, что ее часто называют девочкой с красивым хвостом.

Вероника с гордостью пересматривает олимпийскую гонку. Она анализирует свое выступление. Иногда лыжница садится вместе с тренером и анализирует все, что можно исправить.

«Я просто приехала в Пекин, за 15 минут сделала все, что нужно. Меня готовили к этому лучшие сервисеры мира, весь состав лучший. Спасибо команде, массажистам, врачам», – заявила Степанова в эфире «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в Пекине Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Вероника Степанова выиграли женскую эстафету. Вероника должна была выступить в спринте, но снялась с гонки из-за плохого самочувствия.