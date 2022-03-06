Ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА встретились в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Армейцы завершили игру с преимуществом в счете 3:2. Они ведут в серии с результатом 3:0.

Встреча стала одной из самых продолжительных в истории КХЛ. Спортсмены отыграли 126:34 и поучастовали в установлении рекорда для игр первого раунда плей-офф. Предыдущее достижение для стартового раунда (118:48) был в серии «Северсталь» — «Локомотив» в сезоне-2012/13.

Рекорд КХЛ по продолжительности установлен в матче между ЦСКА и «Йокеритом» (142:09) во втором раунде плей-офф сезона-2017/18.

Следующий матч в серии команд состоится завтра, 7 марта, в 17:30 по московскому времени. Напомним, в 2021 году обладателем Кубка Гагарина стал омский «Авангард».