«Коламбус Блю Джекетс» проиграл на домашнем льду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет во встрече определился в серии буллитов, она завершилась в пользу гостей 5:4.

«Коламбус» потерпел второе поражение подряд, их соперник провел уже два успешных матча.

В основное время в составе «Бостона» забивали Джейк Дебраск, Эрик Хаула, Крэйг Смит и Патрис Бержерон. Автором победного буллита стал Давид Пастрняк.

Российский защитник Владислав Гавриков отыграл 23:57, нанес три броска и забросил одну шайбу за «Коламбус». Среди его партнеров по команде отличились Густав Нюквист, Зак Веренски и Якуб Ворачек. Еще один российский игрок Егор Чинахов провел на льду менее семи минут и не отметился результативными действиями.