«Вашингтон Кэпиталз» завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой столичной команды со счетом 5:2. Российские игроки клуба набрали в сумме пять очков.

«Вашингтон Кэпиталз» выигрывает второй домашний матч подряд. Голы в составе коллектива забили Конор Шири (дубль), Том Уилсон, Дмитрий Орлов, а также Александр Овечкин. Форвард подошел к отметке в 764 заброшенные шайбы и приблизился в списке лучших снайперов НХЛ к Яромиру Ягру (766). Овечкин сократил сое отставание до двух очков. Также на его счету пара ассистов.

Российский нападающий Евгений Кузнецов заработал балл за голевую передачу. Голкипер Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

Среди «Кракен» отметились Йоонас Донской и Колин Блэквелл.