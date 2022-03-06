Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал очередные очки во встрече с «Сиэтл Кракен». Матч НХЛ завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев, а игрок заработал три балла.

Сначала хоккеист отметился ассистом в первом периоде, он помог забить Тому Уилсону. Во второй двадцатиминутке его пас был сделан на автора гола Конора Шири. Сам Овечкин забил в начале третьего периода, находясь в большинстве.

Всего россиянин оформил 764 гола в регулярных чемпионатах. По этому показателю он занимает четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ и постепенно сокращает отставание от впереди идущего Яромира Ягра (766). Рекорд находится у Уэйна Гретцки – 894, на втором месте располагается Горди Хоу (801).